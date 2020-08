Concesiones son privatizaciones “simuladas”, fustiga López Obrador

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reiteró que se revisará la concesión de 100 años entregada a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), al afirmar que se trató de la “simulación” de una privatización.



Señaló que con dicha estrategia gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari hicieron creer que la nación sigue teniendo el dominio de los bienes, tal y como ocurrió recientemente con la Reforma Energética y con concesiones como la hecha con los ferrocarriles, cuando los particulares se hacen cargo de los bienes del país.



“Dije que se había otorgado un permiso, una concesión por 100 años. Y salieron a replicar y decir que no es una privatización que se llevó a cabo, ya que es una empresa pública (paraestatal)”, refirió el mandatario (…).



“Es un engaño, es una simulación. Además si es público, si pertenece al Estado, para qué se concesiona; no tendría ningún caso”, argumentó.



López Obrador consideró que no hay ningún otro puerto en el mundo concesionado por un siglo pues ni siquiera Porfirio Díaz “se atrevió a tanto”.



Durante la conferencia matutina de este miércoles el Ejecutivo señaló que la Administración Portuaria Integral de Veracruz es una Sociedad Anónima de Capital Variable y se le otorgó la operación del puerto de Veracruz en 1994 por 50 años por lo que concluiría en 2044.



“Pero qué pasa, solicitaron una ampliación del plazo por 50 años, hasta 2094 (…); no pierde el dominio la nación pero se interrumpe porque se entrega esta concesión”, expuso el Ejecutivo.



Reiteró que se revisará el contrato, montos y beneficiarios, así como el plazo de 100 años y porque se realizó poco después de las elecciones en que resultó electo para el cargo como titular del Ejecutivo el primero de julio.