Conciliación y Arbitraje amplía vigencia de tomas de nota de directivas sindicales

Ante la prevalencia de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y por consecuencia, la permanencia de las medidas preventivas para mitigar los contagios, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Veracruz prorrogó hasta finales de este mes la vigencia de las Tomas de Nota de las Directivas Sindicales que hayan concluido o estén por concluir.



La prórroga aplica para las organizaciones sindicales que se encuentren en los siguientes supuestos:



Que la vigencia de las Tomas de Nota de las directivas o dirigentes concluya o haya concluido entre 19 de marzo de 2020 al 31 de marzo del 2021; y/o que los procesos de elección de las Directivas o dirigentes no se hayan llevado a cabo o se hayan suspendido con motivo de la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General.



La prórroga de la vigencia de las Tomas de Nota no implicará cambio o modificación alguna de las directivas o dirigentes, ni en su conformación ni en sus cargos.



El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Veracruz, José Luis García Sánchez, reconoció que derivado de las medidas sanitarias que se han implementado a nivel nacional y estatal para hacer frente a la epidemia, diversas organizaciones sindicales registradas ante esta Junta Local, se encuentran ante la imposibilidad de elegir o solicitar el registro de sus directivas, por lo que estarían en riesgo de no contar con su Toma de Nota correspondiente.



Por ello, prorrogar la vigencia de las Tomas de Notas que ya expiraron o que están por hacerlo, es con la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud de las personas y de no dejar en la indefensión a los sindicatos.



Expuso que la vigencia del Acuerdo se podrá extender acorde con las medidas sanitarias que emitan las autoridades de salud para evitar el riesgo de contagio, o en su caso, una vez que reanuden labores en los centros de trabajo que corresponda.