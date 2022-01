Concluidas las fiestas, SEDEMA acopiará pinos de Navidad en el Estado

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, dio a conocer que la campaña “Recicla Tu Navidad” iniciará el viernes 7 de enero, estimando un acopio de más de 7 mil pinos naturales que fueron adquiridos por los veracruzanos para adornar sus casas durante la temporada decembrina.En entrevista, acotó que se contará con al menos 63 centros de acopio en todo el Estado, donde los ciudadanos podrán llevar sus árboles navideños hasta el 12 de febrero, aclarando que no recibirán los que hayan sido pintados.“Este año tenemos 63 centros de acopio en varios municipios de todo el Estado, de norte a sur; en los ellos vamos a estar recibiendo los pinos de Navidad, estamos invitando a la población a que no los convierta en basura, no pintándolos, a que sean naturales como los compraron en los ranchos silvicultores o en los centros comerciales”, dijo.Contreras Bautista explicó que los puntos donde podrán ser llevados los pinos están en Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Emiliano Zapata, Banderilla y Xalapa, acotando que se han recibido solicitudes de abrir más sedes para sumarse a la campaña.“Ahorita con el cambio de administraciones estamos invitando a las nuevas autoridades para que se sumen, para que estos pinitos no ocupen espacio en los rellenos sanitarios, ya que como en estas fechas se generan muchos residuos (inorgánicos) hay que darle preferencia a éstos y no la materia orgánica que podría ser tratada y transformada en suelo fértil y composta”, detalló.Aquí en la Capital del Estado, algunos centros de acopio estarán en la Subdirección de Gestión Integral de Residuos (Limpia Pública), el Parque Natura, el Jardín Botánico “Francisco Javier Clavijero”, en la Dirección Forestal y otros más que podrán consultarse en la página web de la SEDEMA.El titular de Medio Ambiente de Veracruz explicó que la materia orgánica obtenida de este reciclaje de pinos se entregará a los municipios para el desarrollo de compostas, refiriendo que no son recolectados por los camiones de basura, ya que ello puede dañar el mecanismo de compactación que tienen tales vehículos.“El mismo municipio le va a dar tratamiento para el compostero, muchas veces para utilizarse en parques y jardines de sus municipios (…) el año pasado fueron cerca de 5 mil pinos y este año queremos llegar a cerca de 7 mil en todo el Estado”, finalizó.