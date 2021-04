Concluye con buena asistencia, jornada de vacunación en Ixhuatlancillo y Atzacan

Con una buena asistencia por parte de la población adulta mayor concluyó este sábado la jornada de vacunación anticovid con la dosis de Pfizer BioNTech en los municipios de Ixhuatlancillo y Atzacan.



En el caso de Ixhuatlancillo, luego de un inicio flojo en donde acudió poca gente, este segundo y último día la afluencia fue más fluida y desde horas antes llegaron al menos 60 personas con sus acompañantes para esperar su turno.



Mientras los adultos mayores ingresaban para ser registrados, revisados en su estado de salud y vacunados, sus familiares esperaban en la carpa con sillas que instaló el ayuntamiento de Ixhuatlancillo.



Cabe recordar que en este municipio se tenía previsto aplicar mil 597 primeras dosis, pero de acuerdo con personal médico, el viernes se echaron a perder 400 de ellas debido a que la población de la cabecera y zonas aledañas no acudió, versión que no fue confirmada ni desmentida por otras autoridades.



En el municipio de Atzacan, los dos días se tuvo una buena respuesta por parte de la población, que acudió.



Aquí la meta era aplicar mil 607 dosis del biológico Pfizer BioNTech. En ambos municipios las personas inoculadas permanecieron en observación y no presentaron ningún problema, aunque en ambos lugares estuvo personal de Protección Civil con las ambulancias listas para atender cualquier incidente.



Este sábado también concluyó la vacunación a los trabajadores de la educación en el recinto ferial de Expori.



A esta sede acudieron 8 mil 375 maestros de la región de Orizaba, 5 mil de Zongolica y 14 mil de las regiones de Córdoba y Huatusco.



Cabe recordar que además de los maestros de escuelas públicas también se vacunó a los de instituciones particulares, personal administrativo y de intendencia.



Durante la visita del secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, a esta sede el pasado miércoles, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 7, Baruch Alanís García, le informó que el biológico de CanSino no se podía aplicar a las mujeres embarazadas.



No obstante, en el transcurso de la tarde se informó que sí se les vacunaría.