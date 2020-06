Concluye el IPE Primer Periodo del Programa de Supervivencia 2020

Derivado de la emergencia sanitaria, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) dio por concluido el Primer Periodo del Programa de Supervivencia 2020 y los pensionistas que acreditaron el pase de revista durante este periodo, quedan exentos para el segundo periodo del programa.Lo anterior se desprende del acuerdo número 88,755-A, aprobado por el H. Consejo Directivo del Instituto, celebrado el pasado 24 de junio del año en curso, en donde se les informa de la determinación tomada por los 31 mil 600 jubilados y pensionados que deben cumplir con este requisito para confirmar que aún tienen derecho sobre las pensiones.El Primer Periodo del programa de Supervivencia se realizó del 17 de febrero hasta el 24 de junio pasado, instalándose 48 módulos en 45 municipios, la mayoría de ellos se ubicaron en los edificios de los Palacios Municipales, hasta donde acudieron los jubilados y pensionados a acreditar su sobrevivencia.Aquellos que no lo pudieron hacer, por algún impedimento físico o por enfermedad, los familiares de los jubilados realizaron el trámite. En algunos casos, personal del Instituto se trasladó hasta los domicilios para corroborar la existencia del jubilado o pensionado.En el acuerdo emitido por el H. Consejo Directivo del IPE, se indica que el segundo periodo del Programa de Revista de Supervivencia 2020 se destinará únicamente para acreditar la revista de los pensionistas que no cumplieron con dicho requisito durante el primer periodo.Se indica que el pase de revista correspondiente al segundo periodo 2020 se realizará en los meses de agosto-septiembre, para lo cual se implementaron esquemas no presenciales para ello: mediante videollamada de Whatsapp, videochat de Messenger (Facebook) o mediante constancias médicas, notariales o consulares.Finalmente, se informó en las próximas semanas proporcionarán las indicaciones correspondientes, por lo que se les solicita estar pendientes de los avisos emitidos.