Concluye este sábado temporada de “Sé lo que hicieron los sexenios pasados”

Con la intención de que el público de provincia no se pierda el espectáculo, en formato híbrido se presentará “Sé lo que hicieron los sexenios pasados”, por Las Reinas Chulas.En la última función desde la Ciudad de México, se presenta este hilarante thriller pepsicológico cabaretero donde la pregunta es ¿podrán dormir tranquilos los expresidentes por las noches?Asiste al teatro bar El Vicio o en El Vicio virtual, desde tu casa y no pares de reír con las actuaciones de Cecilia Sotres, Nora Huerta y Alberto Eliseo, acompañadas de la música en vivo de Analí Sánchez Neri.Este sábado sé testigo del show con el más horripilante terror que Las Reinas Chulas hayan concebido en toda su carrera. No te pierdas la última función que te matará de la risa al tratar de saber si los expresidentes duermen con su conciencia tranquila: “Sé lo que hicieron los sexenios pasados”.Esta vez lo podrás disfrutar ya sea asistiendo a tu cabaret de confianza, acompañando a los monarcas cabareteros en su función presencial del teatro bar “El Vicio”; o bien desde el espacio más cómodo de tu casa o cualquier otro lugar de tu preferencia, ya que para que nadie se quede sin ver el cierre de temporada será transmitido en El Vicio virtual, vía streaming (en vivo y en directo desde El Vicio) para seguir haciendo de la vida un cabaret en todas partes.“Si decides acompañarnos en el teatro, estamos [email protected] para recibirte con todas las medidas de seguridad y conforme las leyes lo demandan; por ello seguimos teniendo como máximo sólo a 60 espectadores, a quienes garantizamos el mejor trato y cuidado, compartiéndoles toda nuestra alegría cabaretera y haciendo también que la piel se les ponga chinita”, comentaron.Ven y comprueba que el teatro bar “El Vicio”, el cabaret más importante de México, sigue siendo el espacio ideal para vivir una experiencia única. Este sábado 2 de octubre no te olvides de reflexionar pero también de gozar en grande con este espectáculo de Las Reinas Chulas, escrito y dirigido por ellas mismas: “Sé lo que hicieron los sexenios pasados”, donde Cecilia Sotres retoma en escena al personaje inolvidable de Quique Peña Miento, en una singular caricatura política cabaretera.¿Qué pasa por la mente y el corazón de este expresidente? ¿Duerme tranquilo pensando en la posibilidad de que se le haga un juicio a él y a otros expresidentes? ¿A quién recurre en sus momentos de soledad y duda? ¿Carga con culpas o será tan cínico que no le importa nada, nada, nada… todo lo que pasó en su sexenio? Esta vez ya no podrá seguirse haciendo como que la virgen le habla porque Santa Clara de los Huevos Machucados (Nora Huerta) le hablará e irá más allá al indagar qué pasa con él, con Ernesto Zepillo, el Chupacabras, Chente Fotx y Felipe CaldeRon, ante los posibles juicios populares en su contra.Se hará realidad el deseo de [email protected] [email protected] de ver sufrir a los exmandatarios, con este thriller pepsicológico, género con el que el público sufrirá, como si viviera en una telenovela; se asustará, como si fuera al matadero; se carcajeará de dolor, como si el cinismo sirviera de algo; y se liberará, como si hubiera esperanza.Para asistir al teatro presencial adquiere ya tu boleto en línea a través de: https://boletopolis.com/es/evento/19943/funcion/83565/boletos y obtén un 15 por ciento de descuento, en preventa especial.Si eliges gozar del cabaret en El Vicio virtual, desde tu lugar preferido, conectándote al streaming puedes adquirir el acceso en: https://boletopolis.com/es/evento/19951 ¡Definitivamente, este fin de semana, haz de la vida un cabaret con Las Reinas Chulas!Última Función: sábado 2 de octubre, a las 19:00 horas.