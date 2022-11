Concluye Feria Xalapeña del Libro con el conversatorio “La Experiencia de la Lectura”

Terminó la XV Feria Xalapeña del Libro, con numeroso público en cada uno de los días en que se estuvo en el Parque Juárez, con un programa variado que llamó la atención de la gente en general, no sólo de aquellos que gustan de leer.Como ejemplo está el conversatorio “La Experiencia de la Lectura”, en la que participaron la poeta Celina Márquez, Fátima Tepetla, Domingo Balam Martínez y, como moderador, Héctor Leonel Reyes Mora. Una más de las concurridas actividades organizadas por Libreros Independientes de Xalapa.“Leonel Reyes Mora, es un excelente moderador, además de la participación de Domingo Balam, él venía de Perote, es un reconocido promotor de la lectura, la psicóloga Fátima Tepetla cuenta con un interesante trabajo con niños, fue un conversatorio emotivo, en que compartimos sobre el libro que nos marcó. Ella no pudo leer sus textos por el llanto, comentó que estaría muerta sin la lectura, sin libros, que en sus peores crisis, la lectura la acompañó siempre”, indicó la poeta y académica universitaria Celina Márquez.“Hablé sobre mi experiencia con jóvenes de la UV y el cómo resulta esperanzador verlos hartos del celular, no los había visto que jugaran ajedrez o ping pong, sin acercarse al teléfono móvil, alejados de las redes. Creo que ese es muy buen momento para acercarse y mostrar la posibilidad que ofrece la lectura.“El conversatorio tuvo lugar en un escenario diferente, un parque Juárez muy concurrido, con gente que se levanta, va por un elote, o por la torta, el hot cake, es como en tu casa, a pesar de que había mucho frío y la gente ahí, se iba por momentos, pero regresaba. Hubo mucho movimiento con gente interesada, atenta a lo que se decía en el conversatorio.“El parque Juárez, a pesar de estar en pleno Centro Histórico, a un lado de los palacios municipal y el estatal, se encuentra muy oscuro, le falta iluminación. Es un espacio maravilloso, que en el verano bien puedes amanecer, estar a las 3 o 4 de la mañana, como en otras ciudades del país. Sólo se requiere iluminación.“Me sorprendió gratamente la Feria Xalapeña del Libro, con un buen programa de actividades, todas bien llevadas, había jóvenes cantantes; en otra área, un grupo de jazz, en otro lugar, grupo de rock, se habían apropiado del parque Juárez. Sin duda, un buen trabajo el realizado por los libreros de Xalapa”, concluyó.