Concluye SEV entrega de cuadernillos de trabajo en localidades alejadas de Coatepec

El delegado regional de la Secretaría de Educación (SEV) en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, informó que este día se concluyó la entrega de cuadernillos de nivel primaria, secundaria y bachillerato, a las localidades más alejadas del Distrito.



“El sábado empezamos con la entrega de cuadernillos, el último Ayuntamiento fue Apazapan, porque tenían una situación de comisionar a alguien para que viniera por el material, este día han venido por él. Hoy terminamos de entregar los 6 mil 184 materiales que benefician al mismo número de alumnos de las localidades y escuelas más alejadas de cada Ayuntamiento”, detalló.



Entrevistado, abundó que el municipio de Ayahualulco fue el que requirió un mayor número de este material educativo, debido a que tiene localidades muy alejadas de los Ayuntamientos, además de no contar con una buena señal de televisión e internet.



“Ayahualulco tiene localidades muy alejadas, la montaña es alejada con muchos problemas de comunicación y acceso a los medios. Es más fácil llegar por Perote que por Xico, se enviaron 2 mil 33 cuadernillos. Los demás han estado trabajando bien, no hemos tenido reportes con los docentes que están trabajando desde casa enviando actividades a los alumnos”, dijo.



Agregó que en caso de que alguna escuela que no haya estado considerada en esta etapa de entrega y puede comprobar su lejanía y poco acceso a medios, puede solicitar el material a la Delegación.



“La indicación para los Ayuntamientos es que si alguno de los materiales no incluyera a alguno de los niños de los grupos, nos lo hicieran saber para solicitarles su material y de la misma forma para las escuelas que no estuvieron consideradas en esta etapa de entrega y que justifiquen que por su lejanía y acceso a medios necesitan el material, también que hagan su solicitud”, concluyó.