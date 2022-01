Concluyó plan de austeridad y ahorro en el Poder Judicial

Con el año 2021 concluyó el Plan de Eficacia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial de Veracruz, que causó inconformidad entre Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, debido a que se cancelaron algunas de sus prerrogativas como los bonos especiales, vales de gasolina y el pago de telefonía celular y se redujo al 30 por ciento la compensación a togados y Consejeros de la Judicatura.Por el momento se desconoce si el Plan de Austeridad será ratificado este año, pues de no ser así, volverán todas las canonjías y prerrogativas que se cancelaron por cuatro meses a Magistrados y Consejeros de la Judicatura.Con las medidas contenidas en el Plan de Austeridad se suprimió temporalmente toda Acta aprobada por el Pleno de Magistrados que haya autorizado cantidades económicas únicas para togados y consejeros adicionales a las que tienen contempladas en la Ley o en los sistemas de haberes de retiro.También se cancelaron los vales de gasolina, el suministro de insumos para Magistrados y consejeros que no fueran estrictamente necesarios para el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales y los fondos revolventes, con excepción del asignado a la Dirección General de Administración.Asimismo, quedó prohibida la remodelación de oficinas por cuestiones estéticas, la adquisición de mobiliario de lujo y la compra de arreglos florales, donativos, obsequios y en general, cualquier gasto de representación y adquisición de bienes a título personal u oficial.El Plan de Austeridad entró en vigor el 1° de agosto de 2021 y concluyó el 31 de diciembre; se activó con el fin de contener el gasto público y mantener ahorros para hacer frente al déficit financiero de 500 millones de pesos. Sin embargo, todavía no se sabe si el Consejo de la Judicatura lo ratificará en estos días.Sin embargo, en los artículos transitorios no se especificó si el Plan de Austeridad sería evaluado este año para la continuidad de su vigencia, sólo se especificó que entraría en vigor el 1° de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2021.En este 2022, el Poder Judicial de Veracruz ejercerá un presupuesto de mil 931 millones 216 mil 538 pesos, que incluye el monto mensual de las obligaciones derivadas por la celebración de contratos de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las ciudades judiciales.Ese monto mensual de 17 millones de pesos fue una de las circunstancias que originó el déficit y que obligó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a otorgar una ampliación presupuestal de 200 millones de pesos al Poder Judicial.Mientras que en este año que está por concluir fueron autorizados mil 614 millones 280 mil 299 pesos, aunado a los 200 millones de pesos de ampliación presupuestal.