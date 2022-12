Condena AMLO ataque contra el periodista Ciro Gómez Leyva

Al manifestar que “no está solo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su solidaridad al periodista Ciro Gómez Leyva por el ataque armado que sufrió ayer por la noche en la Ciudad de México y manifestó que un ataque a un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como este periodista “genera mucha inestabilidad política”.En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal reveló que ya se tiene identificada una moto y un vehículo que participó en este ataque.“Quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leyva que ayer fue pues víctima de un atentado. Afortunadamente, no hubo consecuencias fatales, graves y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano. Pero además es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política.“Desde luego lo principal es que nadie debe ser molestado, afectado, desviado y a nadie se le debe de agredir, ni mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado”, dijo.En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que se solidariza con el comunicador por convicción y que pese a que tiene diferencias con él, reprueba completamente que se atente contra la vida de cualquier persona.“Vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está sólo. Esto lo hago por convicción porque tenemos diferencias, son notorias, son del dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leyva”, dijo.En el salón Tesorería, el presidente López Obrador señaló que las autoridades de la Ciudad de México ya están haciendo las investigaciones por estos hechos y que Claudia Sheinbaum (MORENA), jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Omar Hamid García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), así como la Fiscalía General de Justicia de la capital de la República, están actuando.“Enviarle a Ciro un abrazo, tengo información que se está haciendo la declaratoria desde anoche, se está haciendo la investigación. Le corresponde al Gobierno de la Ciudad de México y ya tiene un avance, ya hay la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo.“Se está investigando, ya la jefa de Gobierno está actuando, el jefe de la policía, la Fiscalía del Distrito Federal, ya se está haciendo la investigación y vamos a estar informando, básicamente el Gobierno de la ciudad va a estar informando sobre este asunto”, agregó.Presidencia de la República condenó el ataque con armas de fuego que sufrió anoche el periodista Ciro Gómez Leyva, quien fue agredido cerca de su domicilio cuando manejaba su camioneta que está blindada.Por medio de sus redes sociales, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas expresó la condena del Gobierno Federal en contra del atentado hacia el periodista.“Condenamos el ataque al periodista @CiroGomezL. Toda nuestra solidaridad con el comunicador de Radio Fórmula y Grupo Imagen”.Anoche el periodista Ciro Gómez Leyva denunció que dos motociclistas atentaron contra su vida, no obstante, pudo salir ileso del ataque.De acuerdo con sus redes sociales el comunicador señaló que a las 11:10 de la noche, a 200 metros de su casa, dos personas en una motocicleta le dispararon “al parecer con la clara intención de matarme”.Destacó que lo salvó el blindaje de la camioneta que manejaba.