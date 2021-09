Conductor provoca aparatoso accidente, en Veracruz Puerto

En céntricas calles de la ciudad de Veracruz ocurrió un accidente vehicular por no respetar la preferencia de paso, lo que dejó cuantiosos daños materiales y la movilización de los cuerpos de emergencia, policías y agentes de vialidad.El percance ocurrió en el cruce de las calles de Guadalupe Victoria y Aquiles Serdán de la colonia centro, donde Víctor Hugo L. B., quien conducía un automóvil marca Dodge, tipo Neón, placas YRY 152 A, presuntamente no respetó hizo alto y colisionó contra un Ford tipo Mustang placas YTU 804 A, guiado por Rafael A.Tras el fuerte impacto, este último vehículo salió proyectado contra un poste de concreto donde quedó incrustado. Pese a lo aparatoso del accidente no hubo personas lesionadas de gravedad.Al punto se aproximaron los elementos de la Policía Estatal y Agentes de Tránsito Municipal de Veracruz para acordonar el sitio.Finalmente, fueron oficiales peritos de vialidad municipal los responsables de hacerse cargo, recabar información de las unidades y deslindar responsabilidades con el parte de accidente.Con el apoyo de grúas las unidades fueron movidas a un corralón oficial y se liberó la circulación.