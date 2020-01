Conductora no escuchó ambulancia y terminaron chocando, en centro de Veracruz

En calle del centro histórico de Veracruz se presentó la tarde del viernes un percance aparatoso entre un carro, marca Volkswagen, y una ambulancia de la Cruz Roja. Al parecer la conductora del carro particular no escuchó las sirenas de la unidad de emergencia que iba a un auxilio. Los elementos de Tránsito Municipal y Policía se trasladaron al lugar para acordonar la zona.



El percance se presentó en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y la calle de Serdán en la zona del centro histórico.



De acuerdo a los testigos del percance sobre la calle de Aquiles Serdán iba una ambulancia de la Cruz Roja, número 635, cuyos elementos iban a un servicio con las sirenas prendidas presuntamente para atender a una desmayada en un callejón a unos metros del sitio, la cual reportaban con meses de gestación.



Sin embargo al cruce con la avenida Ignacio Zaragoza ocurrió el impactó contra el costado de un automóvil, marca Volkswagen, tipo Jetta, de color negro, tripulado por una mujer que no presuntamente no se percató que la unidad de emergencia iba cruzando, por lo que volanteó y acabó atravesado.



El carro marca Volkswagen, tipo Jetta, terminó con la parte delantera arriba de la banqueta y tapando la circulación de la avenida citada.



Al sitio se trasladaron los elementos de la Tránsito y Vialidad Municipal, Policía Naval, Estatal y Municipal.



La circulación fue desviada y la zona acordonada, mientras llegaban en apoyo otras ambulancia de la Cruz Roja para atender a los involucrados en el percance y el servicio de la desmayada.



Un oficial perito recabó la información necesaria para elaborar el parte de accidente y deslindar responsabilidades.