Conductores de Coatza se quejan por la rehabilitación de “carretera ancha”

Conductores de Coatzacoalcos lamentaron el caos vehicular que provoca la obra de rehabilitación de la avenida Artículo 27 Constitucional mejor conocida como "carretera ancha" debido que uno de los accesos más importantes permanece cerrado.Indicaron que es el cruce con la calle Primero de Mayo de la colonia Frutos de la Revolución, donde a horas pico se arma la desesperación por querer cruzar.Tanta es la prisa o desinformación de algunos (respecto a que está cerrada la vialidad), que algunos quitan los señalamientos o cualquier otro obstáculo que impida el paso, al grado de cruzar encima de las guarniciones y sobre la banqueta.Y es que esta vía es utilizada como alternativa para llegar al centro de Coatzacoalcos o incorporarse a la carretera Transístmica y a la ex caseta.“Cómo vamos a pasar de este lado, de perdida aquí que nos dieran el acceso, no hay ningún acceso de transístmica hacia la excaseta”, relató un taxista.Actualmente uno de los tramos de la carretera ya está pavimentado con concreto hidráulico, por lo que el trabajo en el otro carril inició desde hace un par de semanas, dejando en uno solo la circulación.La obra es realizada con 21. 2 millones de pesos, recursos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Coatzacoalcos y se tenía contemplada que quedara concluida a mediados de diciembre del año pasado, pero se vio retrasada por las lluvias de esas fechas.“Nosotros estamos trabajando y puede haber un accidente, ya ahorita se le va a tapar todo el paso, los conductores no hacen caso, ese es el problema, no dejan trabajar”, sentenció el albañil David Ramírez Luna.