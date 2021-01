Confía Alcalde de Puente Nacional en que no se reduzca FORTAMUN

El ayuntamiento de Puente Nacional está a la espera de que le hagan oficial el presupuesto a ejercer en el presente año, para determinar qué obras y acciones se desarrollarán en el último año del mandato constitucional, manifestó el alcalde Fabián Sartorius Domínguez.



“Hasta el momento no nos han hablado de ninguna disminución. Estaremos esperando a que se hagan oficiales los presupuestos para el 2021, por ahí nos comentaban que, si al menos no había un aumento, pues ni siquiera hubiera reducciones”, agregó el edil en entrevista.



Expresó que la proyección planteada para el ejercicio fiscal del 2021 es de alrededor de 48 millones de pesos, de los cuales 17 millones de ellos se destinan para obra y otra cantidad similar para el tema del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y el resto para el gasto corriente.



Expresó que de no reducirse el FORTAMUN, como se había planteado por el gobierno federal, se podrán ejecutar muchas obras previstas para este año, muchas de ellas no se pueden realizar a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y se solventan con este recurso.



De darse una reducción en este rubro, los impacto serían graves, “sobre todo en materia de seguridad, en la reducción de combustibles, en la falta de inversión de equipamiento de nuestra policía municipal, en nuestro cuerpo de protección civil, dentro de nuestras ambulancias, e incluso, parte del pago de los agentes municipales sale del FORTAMUN”.



Finalmente, confió en que el gobierno federal mantenga el mismo techo presupuestal para el FORTAMUN, porque de esta manera se podrán atender muchas carencias que actualmente se tienen en Puente Nacional y que por sí solo el ayuntamiento, no las puede ejecutar, pues sus ingresos fiscales son raquíticos.