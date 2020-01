Confía comunidad LGBTTTI en que Congreso apruebe el matrimonio igualitario

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI, Benjamín Callejas Hernández, dijo que como comunidad están confiados en que aprobarán los diputados la reforma al Código Civil en donde se contempla el matrimonio igualitario.



Dijo que los legisladores de MORENA han dicho que este es un compromiso con estos ciudadanos y que forma parte de una agenda legislativa que se impulsa desde el ámbito federal.



“Estamos motivados y positivos porque MORENA trae a nivel nacional esta agenda, entonces con el compromiso de promover los Derechos Humanos igualitarios lo estamos apoyando. Lo que te puedo decir es que la agenda que maneja MORENA, nosotros como sociedad civil, estamos incidiendo, aunque muchos no pertenecemos o simpatizamos al partido, estamos apuntalando”.



Indicó que tras el diálogo que han tenido con los diputados, un grupo importante de estos han manifestado su intención de dar su voto a favor de esta iniciativa.



Dijo que lo que tiene que suceder es que voten 25 más uno o lo que es la mayoría relativa en el caso de que no se diera el total de los diputados "si asisten 30 y si hay 16 con esas se aprobaría, porque no es una nueva ley, sino que es una reforma".



Indicó que es bien sabido que los diputados panistas no están de acuerdo, pero podría haber a lo mejor dos votos de los albiazules, esta información la tienen luego de que han platicado con varios diputados y algunas personas cercanas a este tema.



Y es que recordó que en esta reforma al Código Civil del Estado no solo se considera la aprobación del matrimonio igualitario, sino que también otros puntos que benefician a diferentes sectores de la población como las mujeres.