Confía Joaquín Guzmán en que el PAN ganará el mayor número de alcaldías y diputaciones

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, dijo estar seguro que el blanquiazul ganará el mayor número de alcaldías y diputaciones en el próximo proceso electoral.



Lo anterior lo manifestó durante el evento protocolario de entrega de constancias a los candidatos del PAN.



"Estoy convencido que vamos a ganar el mayor número de alcaldías, el mayor número de diputaciones, pero, sobre todo, veo con alegría que nuestros perfiles tanto de mujeres como de los hombres, son dignos representantes del Partido Acción Nacional. No me queda la menor duda de que estamos haciendo lo correcto".



Guzmán Avilés, puntualizó que entre panistas podrían existir diferencias de opinión, pero pidió que todos los candidatos deben poner en primer lugar a la sociedad.



"Serán todos ustedes quienes dirijan los esfuerzos del panismo en su municipio y en su distrito. Algo les debe quedar claro cuando hablo de dirigir los esfuerzos del panismo, me refiero a todos y todas las panistas. Es momento de generar los puentes, porque nos vamos a enfrentar a un monstruo de la demagogia y el autoritarismo", concluyó.