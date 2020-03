Confían Empresas SOS que pagos comiencen a “fluir” en marzo

Tras su manifestación en plaza Lerdo, el representante legal de Empresas SOS, Jesús Castañeda Nevárez, declaró que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) está por anunciar un esquema de factoraje para saldar parte de su deuda con la iniciativa privada.



Reconoció que hay un escenario complicado en materia de finanzas públicas y tras la reunión de empresarios con el titular José Luis Lima Franco, existe una ratificación del compromiso de la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez para pagarles.



“Es un escenario incierto porque no hay compromisos a corto plazo (…); no hay nada en concreto pero nos dice el Secretario que en 15 días, más o menos, se podría estar firmando el compromiso del fideicomiso a través del cual se va a resolver el tema de adeudos vía factoraje”.



Añadió que después de la firma, se analizaría cada caso particular con las empresas con las que existen adeudos y en un periodo de 3 semanas comenzarían a fluir los recursos, proceso que tomaría entre 5 a 8 semanas para completarse.



“Además, hay compromiso de que posiblemente en este mes de marzo estarían fluyendo pagos de los montos menores”, indicó Castañeda Nevárez.



Explicó que el factoraje es una especie de crédito que en este caso se otorga al Estado para liquidar adeudos con el empresario; sin embargo, la iniciativa privada asumirá el costo financiero.



“Esta es la cara buena del tema pero la cara no tan buena es que de todas maneras traemos serias dificultades para acceder a trabajo. Aun cuando el gobierno haya sacado licitaciones, la mayor parte se manejaron por adjudicaciones directas que caen en manos de empresas foráneas”, refirió.