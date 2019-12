Confían en que reforma laboral acabe con cacicazgos en el sindicalismo: Jesús Arenzano

Con la reforma laboral se espera que acaben los cacicazgos en el sindicalismo, el cual tendrá que evolucionar en nuevas formas para responder a otra mentalidad, consideró el exdiputado local por el PRD, Jesús Arenzano Mendoza.



Recordó que los sindicatos, al igual que los partidos políticos, surgieron después de la Revolución Mexicana como parte de una política corporativista impulsada por el gobierno.



El primer sindicato, señaló, fue la CROM, que nació en 1918, pero desde entonces han pasado ya 101 años y ese sindicalismo ya envejeció y no responde al desarrollo actual del sistema económico capitalista.



Mencionó que ese gremio y la CTM fueron muy poderosos y hoy se mantienen por una inercia, pero ya no dan para más, lo mismo que los partidos.



Arenzano Mendoza consideró que los cacicazgos caerán y los sindicatos tendrán que evolucionar y convertirse en un nuevo sindicalismo, y lo mismo tendrán que hacer los institutos políticos y hasta las empresas, que crecieron cobijadas por el gobierno.



Señaló que las empresas, entre ellas las de medios de comunicación, no están acostumbradas a la competitividad, por lo que también tendrán que evolucionar.



El ex legislador local puntualizó que esta opinión no significa que sea un Amlover, pues no ve una transformación, aunque sí un cambio en la aplicación del poder económico, sin que se haya dejado el neoliberalismo.