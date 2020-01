Confían que Congreso, en procedimiento expedito, nombre al tercer Comisionado del IVAI

El comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), José Rubén Mendoza Hernández, confió en que el Congreso del Estado en "un procedimiento expedito" designe a un tercer comisionado para el ente de transparencia.



Lo anterior, dado que la comisionada Yolli García Álvarez finalizará el próximo 15 de marzo su ejercicio dentro del pleno del IVAI, por lo tanto, quedaría abierta una vacante que, por ley, debe nombrar el Congreso de Veracruz.



"Esperemos que el Congreso, en un procedimiento expedito, nombre al tercer Comisionado, las cargas de trabajo que tenemos son muy altas y no contar con una ponencia que no esté desahogando los recursos de revisión impactará todavía más al rezago que tenemos hoy", dijo.



El Comisionado añadió que el IVAI atendió entre los tres ponentes 21 mil recursos de revisión, e incluso están resolviendo peticiones del año 2019.



Sobre el amparo que promovió la comisionada Yolli García Álvarez, destacó el fallo a favor de la justicia federal en dicho recurso.



De este modo, el amparo se refería a obtener copias del expediente de la denuncia formulada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra los tres comisionados, por el delito de desvío de recursos.



"Ya se resolvió a favor y el actual Fiscal Anticorrupción revocó el acuerdo anterior y no es un amparo que Yolli García quiera evadir la justicia, es para que nos presentaran copias de los expedientes".