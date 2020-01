Confían que este año se reactiven hoteles que cerraron en 2019

Marcos Suárez Domínguez, presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, insistió que el año pasado cerraron ocho hoteles de la región de Xalapa y de eso, sí tiene conocimiento la secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago.



Por los ocho hoteles que cerraron sus puertas, se perdieron 120 empleos directos y un número superior de empleos indirectos.



Dijo que en su momento se entrevistó con la funcionaria estatal y le proporcionó el listado de los hoteles de Xalapa y Coatepec que cerraron; sin embargo, por respeto a sus propietarios se abstuvo de mencionar qué negocios son.



Reiteró que son ocho hoteles cerrados, “no tengo porqué mentir” y expuso que como representante del sector hotelero de Xalapa es su obligación dar a conocer lo que está sucediendo.



Reconoció que a las autoridades nunca les gustará ese tipo de información porque están trabajando en eso.



“Son noticias que no les cae tan bien. Sí es un hecho y sostengo esta información de los ocho hoteles. Desgraciada y lamentablemente cerraron; no tengo porqué mentir. Finalmente bajaron las cortinas pero se puede reactivar porque el inmueble ahí está y todo en su interior ahí está; se está esperando un repunte para que vuelvan a funcionar”, comentó.



No obstante, añadió que para este año hay buenas expectativas para el sector hotelero de Xalapa y la Región, pues el 2019 fue para la administración estatal el año de iniciar proyectos y de superar la curva de aprendizaje.



“El año pasado fue para aprender de los errores y este 2020 vamos a aprender de los errores, no aplicar lo que pasamos y vamos a meter más promoción, que es lo que necesitamos como Estado y como región para seguir dando a conocer lo que tenemos”, concluyó.