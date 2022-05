Confían se autorice incremento de un peso en tarifas del transporte público en Orizaba

El representante de la Línea Cerritos, Alfredo García, indicó que debido al alza que ha tenido el precio de los combustibles e insumos, esperan que el Gobierno del Estado autorice el incremento de un peso en las tarifas del transporte público.Reconoció que si bien no les permitiría superar la crisis por la que atraviesa el sector, sí les daría un pequeño respiro.“Sabemos que muchas personas andan padeciendo la crisis económica, pero a nosotros sí nos daría un pequeño respiro, porque desde hace más de cinco años que no se incrementan las tarifas”.Mencionó que, en el caso de los autobuses de placas estatales, el único que puede permitir el incremento de las tarifas son las autoridades.Recordó que no sólo se ha incrementado el precio de las gasolinas, sino que también han incrementado sus costos las refacciones, los lubricantes, por lo que es realmente indispensable para los transportistas contar con un aumento.Señaló que su interés es evitar que se continúen perdiendo fuentes de empleo, pues en la zona ya no existen empresas, se ha perdido Miya, también Sumidero, lo que representa que dejaron de circular entre 60 y 70 unidades que eran manejadas por uno o dos choferes, lo que representa que más de 100 familias se quedaron sin su sustento económico, pero además están los empleos que se generan de manera indirecta, como los talacheros, vulcanizadoras, mecánicos.Apuntó que la tarifa de nueve pesos se mantiene desde hace más de cinco años y han sido respetuosos, pero ya no pueden sostenerse.