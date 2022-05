Confinamiento por COVID-19 dañó salud visual de la población

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 dejó daños importantes en la salud visual de la población, principalmente en los niños, el encierro y mayor contacto con equipos electrónicos ocasionarán problemas de miopía a corto y largo plazos, estimó la vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, Silvia Moguel Ancheita.En este sentido, recomendó acudir al médico especialista para revisarse sus ojos, quienes ya presentaban algún padecimiento y quienes no, para conocer si surgió algún daño por el tiempo prolongado expuestos a aparatos como celulares y tabletas.Y es que el deterioro visual ya se estaba presentando antes de la pandemia por los cambios de hábitos y tras el encierro se incrementó, siendo los menores el segmento más preocupante para los especialistas.“Queremos detectar que le pasó en el encierro, quiénes se hicieron miopes, conocer qué tan grave les dio el Covid y conocer sus secuelas, necesitamos decirle a la población que se revisen y revisen a los niños, hay niños que requieren usar lentes y no lo saben, debe ser una rutina y responsabilidad como padres su evolución visual”, indicó.Moguel Ancheita recordó que la luz que emiten los equipos electrónicos dañan las córneas ocasionado miopía.Recomendó que menores de 7 años no deben tener contacto con este tipo de aparatos.“¿Qué les pasó en la pandemia? Ya estábamos previendo un boom miópico pre pandemia simplemente por el uso de aparatos digitales, no se imaginan lo dañino que es dar el celular o el iPad a los niños pero lo peor es que la pandemia vino a disparar todo de manera exponencial porque no solamente fue para tranquilizar a los niños con esos aparatos sino que las escuelas obligaron a cursos en línea, tareas en la tablet y se entretienen en la tablet, la computadora o el celular”, señaló.La especialista alertó a los padres a que tomen medidas con respecto al uso de este tipo de tecnología pero sobre todo a acudir al médico oftalmólogo a revisión.