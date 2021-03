Confinamiento por COVID propició que más personas cayeran en el alcoholismo

El confinamiento por la pandemia del COVID-19 ha propiciado que se incrementen los casos de alcoholismo tanto en hombres como mujeres, de acuerdo con los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos, los problemas que ha generado la crisis sanitaria han impulsado el acercamiento a las bebidas embriagantes.



La situación económica, el encierro y la falta de trabajo han sido factores que visiblemente han impactado en la relación de las personas con el alcohol.



"Ahorita con la pandemia se ha viralizado el alcohol, como están todos los días en sus casas, no van a trabajar, están encerrados, beben más, estamos tratando de jalarlos. Hemos tenido más casos que han estado bebiendo, como no hay trabajo, lo poco que ingresan lo llevan a la bebida, hay más problemas, hay más divorcios, ha llevado a que la persona beba más por los problemas", dijo "Marcos", integrante de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos.



Pero también ha propiciado que más personas pidan ayuda a los grupos "AA", de tal forma que se ha incrementado en un 10 por ciento la llegada de alcohólicos.



"Ha aumentado un 10 por ciento, se han abierto más grupos, 6 grupos nuevos, un 10 por ciento la membresía".



La misma pandemia impide que quienes pasan por esta problemática acudan a sus grupos de ayuda, por lo cual han tenido que adaptarse a reuniones a través de plataformas digitales, sin embargo, en lugares como cárceles y hospitales el mensaje no ha podido llegar.



Además, resaltan que un alcohólico requiere apoyo todos los días pero las restricciones sanitarias no permiten que se puedan reunir todos los días.



"La pandemia nos ha limitado la transmisión del mensaje, no podemos llegar a nuestras instituciones a hablar con las personas que están presas, a las personas que están en cama en un hospital por alcoholismo, vemos la manera de cómo transmitir el mensaje".



Aseguran que las reuniones se realizan con el aforo limitado y con las medidas sanitarias.