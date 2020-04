Confinamiento por pandemia contribuiría a aumentar agresiones a personas LGBTTTI

Silvia Susana Jácome García, responsable del Programa de Integración y Desarrollo Social de Personas LGBTTTI del DIF Municipal de Xalapa, mencionó que se tiene conocimiento de un aumento en agresiones a las personas de la comunidad en el país, en estas semanas de contingencia por el COVID-19.



"Hay una asociación civil que está en la Ciudad de México que atiende a personas adolescentes que sufren violencia en sus casas. Lo que reportan es que por lo regular va un promedio de 2 a 4 personas mensualmente y en marzo, en sólo quince días, se acercaron quince".



Expuso que dicha situación se debe a que en la mayoría de los casos, los familiares siguen sin aceptar las preferencias sexuales de los jóvenes y al estar en cuarentena, se provocan esta serie de agresiones.



"Es algo de sentido común, si yo soy una chica gay, lesbiana, trans, que no me aceptan en mi casa y tengo que estar confinada con mi familia, pues el riesgo de sufrir violencia se incrementa".



Aunque dijo, los datos son a nivel nacional, Veracruz no está exento de formar parte de estas cifras de violencia.



"Quizá incluso por ser un estado con una población conservadora, es probable que suceda".



De igual forma, dio a conocer que si algún adolescente de la comunidad LGBTTTI, se siente vulnerable en su hogar, pueden acudir al DIF Municipal al área de la Procuraduría para tener la asesoría correspondiente.