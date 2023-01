Confinamiento por pandemia debilitó a infantes; no hicieron anticuerpos: Pediatra

En la actualidad muchos infantes se están enfermando de manera recurrente de diversos padecimientos propios de su edad, esto debido a que durante dos años al estar en confinamiento no hicieron anticuerpos, indicó el pediatra Alejandro Pimentel Domínguez."Lo que destaca es que comúnmente vamos teniendo una enfermedad en la temporada invernal, otra en siguientes semanas, pero ahorita están coexistiendo los virus permanentemente en este sentido. Salen los infantes de una enfermedad, pero se contagian con otro virus y vuelven a enfermar".Añadió que ha platicado con los papás y les ha hecho ver que durante dos años y medio los pequeños estuvieron prácticamente fuera de contacto con otras personas por el tema de la cuarentena."Al no haber contacto en escuelas, guarderías, espacios públicos, áreas recreativas, el contacto entre los menores disminuyó y las enfermedades comunes de la infancia como las infecciones respiratorias entre estas la gripe, influenza y algunas otras enfermedades las están viviendo".Dentro de los padecimientos también mencionó los que tienen que ver cuando los niños se ponen ronquitos porque está afectada su laringe, también el caso de la bronquiolitis, el coxaquie, que son cuadros comunes para esta época inverno-primavera."Insisto en que los niños no tienen defensas porque no se enfermaron en dos años y medio y esas enfermedades generan defensas, pero al no haber un tema de defensa fuerte en los chicos y al no ser prevenibles por vacunación, estamos teniendo niños que se enferman un poco más frecuente de estos virus".Finalmente apuntó que seguimos viviendo entre la sombra del COVID-19, donde sabemos de repunte de casos.