Confinamiento por pandemia incrementó violencia hacia niñas y mujeres: ONG

En el contexto de la emergencia sanitaria en la que México está inmerso, entre las niñas, niños y adolescentes se incrementaron los riesgos de ser víctimas de diversos tipos de violencias, abusos y explotación.Por ello, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) exhortó a las autoridades federales y locales a reconocer que las violencias ejercidas en contra de las infancias y adolescencias son una prioridad y que deben de atenderse a través de una política integral basada en un enfoque de género y de derechos humanos.El organismo, que representa al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en el país, consideró que, durante la emergencia sanitaria, el confinamiento de 39 millones 705 mil 613 personas de entre cero y 17 años a un espacio doméstico, incrementó los niveles de violencias ejercidas en casa, en particular entre niñas y mujeres.En ese tenor, 6 de cada 10 personas de 1 y 14 años experimentaron y experimentarán alguna medida de disciplina violenta en sus hogares.Así también, se elevaron los riesgos asociados al incremento del uso de Internet y entornos digitales como el ciberacoso. En ese sentido, la Dirección Científica de la Guardia Nacional, respecto de la violencia en línea, reportó que, de enero a agosto de 2020, en México se recibieron 329 mil 308 incidencias delictivas en Internet en agravio de niñas, niños y adolescentes y tan sólo en el mes de agosto del año pasado recibieron 120 mil reportes.Aunado a ello, la FMOPDH reportó que durante el periodo de 2018 a 2021, se registraron 4 mil 401 homicidios de niñas, niños y adolescentes y mil 150 suicidios siendo una cifra récord para este grupo social.En tanto que la tasa aumentó un 12 por ciento entre 2019 a 2020; los suicidios de niñas y niños entre 10 a 14 años aumentaron 37 por ciento; y 12 por ciento en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años.En ese sentido, hacer frente a los impactos que esta pandemia ha tenido respecto de las violencias ejercidas, sobre todo en niñas, niños y adolescentes, requiere los esfuerzos de todos los sectores a fin de atender, prevenir y avanzar hacia el ejercicio y goce de una vida libre de violencias.Por esa razón, el organismo propone que la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes se atienda mediante acciones que permitan brindar acompañamiento psicosocial y psicoemocional al entorno familiar para el desarrollo de habilidades orientadas al cuidado de la salud mental y desarrollo emocional.Implementar medidas de prevención de conductas de riesgo en niñas, niños y adolescentes, de enseñanza de estrategias y habilidades de gestión emocional en función de su nivel de desarrollo y de identificación y tratamiento de estados de depresión y ansiedad, entre otros.Garantizar el acceso a los servicios de atención y apoyo para niñas, niños y adolescentes que son víctimas de las violencias, con especial énfasis en las infancias que viven sin cuidado parental, con discapacidad, en contextos de movilidad humana, que son víctimas de explotación laboral o que forman parte de pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, entre otras.Implementar medidas de apoyo a las familias como principales proveedores de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes, dentro de las que se encuentran sistemas integrales de cuidados, medidas de prevención y atención a la violencia familiar, programas de apoyo a la alimentación infantil, políticas dirigidas a procurar la salud integral de las personas entendida como el máximo bienestar.Llevar a cabo ejercicios de consulta y participación infantil y juvenil con la finalidad de escucharlos y tomar en cuenta su opinión respecto a los temas que les afectan e involucran, en particular en lo que tiene que ver con las violencias de las que son víctimas.Desarrollar campañas de información para reducir los riesgos y fortalecer los factores protectores entre las infancias y adolescencias, para contribuir en los procesos de prevención, incluidos los entornos digitales.Y habilitar espacios de apoyo, asesoría y de denuncias que sean accesibles y asequibles para las infancias y adolescencias que han sido víctimas de violencias y/o requieren de apoyo para prevenir situaciones de riesgo asociadas a las violencias.