Confío en la Fiscal de Ciudad de México, dice AMLO sobre caso Narvarte

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que confía en la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, respecto al multihomicidio perpetrado en la colonia Narvarte en donde una de las víctimas fue Rubén Espinosa, fotoperiodista que laboraba en Xalapa, Veracruz.Lo anterior al ser cuestionado sobre si ya vio el documental “A plena luz” que actualmente está en Netflix, pues cuenta con los testimonios del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa y del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, respecto a dicho caso.Cabe destacar que el documental muestra evidencias de corrupción y encubrimiento en la investigación del asesinato de cinco personas ocurrido en la colonia Narvarte de la Ciudad de México el 31 de julio de 2015, siendo Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa, todos, asesinados en un departamento en la colonia Narvarte.“En cuanto al documental no lo he visto, pero si existe una denuncia estoy seguro de que la Fiscalía de la Ciudad de México le va a dar seguimiento y lo he dicho aquí en otras ocasiones: le tengo confianza a la fiscal, a la procuradora Ernestina Godoy“Es una mujer íntegra, honesta, incapaz de encubrir o de ser cómplice de una injusticia, entonces en cosa de recurrir a ella”, dijo López Obrador.Cabe señalar que “A plena luz” expone inconsistencias que apuntan a un crimen de Estado y exhibe la criminalización de las víctimas, entre otras inconsistencias.