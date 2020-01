Confirma Alcalde de Xalapa tala de árbol, por “principio básico de precaución”

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, afirmó que seguirá en pie la tala del encino (Quercus sp), ubicado en la Calzada Luz del Barrio, debido a las malas condiciones del ejemplar.



"El punto es que desde hace un año había un dictamen de Protección Civil de que ese árbol se podía caer. Y (Dirección de) Medio Ambiente que tiene la instrucción mía de cuidar todo el arbolado, pues se rehusaba. Pero Protección Civil volvió a emitir el dictamen diciendo que eso se iba a caer; nos va a salir más caro que alguien fallezca o se lesione por no respetar el dictamen de Protección Civil", dijo.



Al respecto, sostuvo que es más importante la vida de los ciudadanos que la de un árbol, por lo que es necesario aplicar el principio básico de precaución.



"Nosotros tenemos que acudir al principio básico de precaución, y lo que vamos a hacer es sembrar más árboles. Me duele que se vaya a tirar un árbol, pero si Protección Civil me dijo que hay un riesgo, pues hay que actuar. Sabemos que este sábado va a entrar un norte de 100 kilómetros por hora, ¿para qué jugamos con el riesgo?".



Asimismo, insistió en que la raíz de fondo es por el mal estado del encino y no por la construcción de unos supuestos edificios en el área.