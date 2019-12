Confirma Alcaldía de Xalapa robo de más de 80 nochebuenas frente al Teatro del Estado

El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, confirmó el robo de más de 80 nochebuenas que decoraban una estructura frente al Teatro del Estado.



"En algunos puntos de la ciudad, como todo es planta de ornato, pues hay gente que le gusta y se las llevan. El caso más drástico fue un arbolito que se pone enfrente del Teatro del Estado que tenía 135 nochebuenas y con el paso de los días dejaron nada más 48, y esas 48 estaban un poquito maltratadas y entonces se colocaron en las jardineras de abajo para reponer y en el parque Juárez".



En ese sentido, aseguró que este hurto no fue de un día para otro, sino que, desde su colocación, las personas se las estuvieron llevando.



"Fue progresivamente, se las fueron llevando hasta que nada más dejaron poquitas, como una tercera parte más o menos y ya el adorno navideño no lucía bien incompleto y se decidió colocarlas en otros lugares. Ya las colocamos en otros adornos donde no las roben tan fácil".



Así también, señaló que en otras áreas donde fueron puestas más plantas, también sucedió lo mismo, pero en poca cantidad.



"Es un daño a un ornato que dispone este gobierno para alegrar un poco la vista de la ciudad y no cumplen su objetivo, si hay una falta al reglamento y daño a los ornatos públicos".



Para finalizar, dio a conocer que este hecho, no es sólo en esta temporada, pues constantemente el municipio decora la ciudad con más plantas y ocurre la misma situación.



"Siempre se están sustituyendo por temporada, ahorita en temporada de día de muertos se decoró la ciudad y también en ese caso se iban robando unas cuantas, pero en este caso fue más notorio porque estaba muy a la vista".



Cabe resaltar que, el ayuntamiento de Xalapa, adquirió 6 mil 500 plantas, las cuales no se producen en los viveros, donde Armando Figueroa Peña, jefe del Departamento de Mantenimiento Ambiental de Parques y Jardines, ya había denunciado el robo de plantas en algunos puntos de la capital.