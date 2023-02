Confirma CEDH que internos del penal de La Toma recibieron vacuna antiCOVID

La población penitenciaria de La Toma tuvo el derecho de aplicarse la vacuna contra el COVID-19, además de la influenza, además se siguen realizando los protocolos para evitar contagios de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) dio a conocer el delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Manuel Antonio Sánchez Hernández.Al contar con las vacunas se retomaron las visitas de los familiares además de las supervisiones de la CEDH que son constantes.“Hasta ahora no hay quejas de que tengan malas condiciones de vida en el CERESO de La Toma. Hemos ido y no hemos visto nada al respecto, todas las personas que entran a visita deben estar vacunados contra COVID”, expresó.En este centro de reinserción social hay más de mil 400 reos, por ello destacó la importancia de que cuenten con todas sus vacunas.Además de este penal siguen revisando las cárceles municipales de Tezonapa, Huatusco, Maltrata, entre otros.El entrevistado mencionó que en los 37 municipios de la región que atiende tienen cárceles y ahí es cuando la CEDH participa activamente impartiendo cursos al personal encargado y supervisa que no haya anomalías.