Confirma Contraloría investigación a Salud por contrato a farmacéutica inhabilitada

Previo al inicio de las comparecencias de los secretarios de despacho que harán la glosa del Primer Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, reconoció que se detectaron inconsistencias en todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal.



Ante ello, se emitieron las recomendaciones pertinentes y agregó que al inicio hubo un poco de resistencia de los servidores públicos para atenderlas, sobre todo, por el desconocimiento de la normatividad.



Entre las recomendaciones que se han emitido a los servidores público mencionó que lean la normatividad federal y estatal para que en el caso de los proceso de licitación, por ejemplo, sepan lo que está permitido y lo que no.



No quiso hablar sobre las inconsistencias detectadas, a las que llamó áreas de oportunidades, y aseguró que durante su comparecencia ante el Congreso del Estado presentará los datos y soportes documentales.



Aseguró que serán cifras reales y no maquilladas, ya que tendrán evidencias, soporte y documentación.



Entrevistada al concluir la guardia de honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, en el marco del 250 aniversario de la Independencia de México, señaló que en estos momentos de pandemia a causa del COVID-19, se está poniendo atención a los procesos prioritarios de licitación para la compra de insumos, a fin de que sean conforme a lo que marca la Ley, "estamos solicitando que sean de manera normativa, estamos cuidando que los servidores público cumplan y si no fuera así, existen otros procedimientos”.



En ese sentido respecto a que la Secretaría de Salud contrató a la empresa farmacéutica Grupo Maypo SA de CV,pese a que fue vetada por el Gobierno de la República , dijo que se trata de información reservada que se ha investigado.



“Todo lo que tenga que ser públicos se hará público en su momento, mientras tanto hay que ser cuidadoso con la información”.



Añadió que el control interno y la prevención son los pilares de la dependencia a su cargo y aclaró que la Contraloría no controla a las dependencias, sino que coadyuva en el cumplimiento de la normatividad, por lo que se están haciendo las recomendaciones pertinentes,



Expuso que en el pasado no se entendía qué es la Contraloría y abusaba de sus funciones, cuando su obligación es pedir apego a la normatividad con enfoque de resultados.



Santoyo Domínguez, afirmó que ahora en la administración pública se ha entendido que el control interno es para coadyuvar con los objetivos institucionales.



Agregó que los secretarios de Finanzas y Planeación y de Desarrollo Social han solicitado asesorías personalizadas, “y eso es histórico porque nunca había existido una solicitud de secretario a una contralora para mejorar el ejercicio de sus funciones”.