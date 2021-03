Confirma Gobernador detención de jóvenes de Orizaba 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que los jóvenes que supuestamente desaparecieron la tarde de este martes en Orizaba, están detenidos y fueron presentados ante el Ministerio Público (MP), aunque dijo desconocer la razón de su aprehensión.



“Están prestados ante el Ministerio Público, no tengo la razón (de la detención), fueron detenidos y no están desaparecidos, todos están detenidos. Ya la Fiscalía General del Estado (FGE) dará a conocer el detalle, dejen que tengamos la reunión”, expresó en entrevista.



Reiteró que lo que se le informó hoy en la Mesa para la Construcción de la Paz, es que estos jóvenes no están desaparecidos, sino detenidos y presentados ante la instancia ministerial.



“Ya se dará el curso, recuerden que en este momento es crucial no tener más que esta información. Decirles que todos están detenidos, que no es una desaparición y que fueron, presentaron y ahorita empiezan las horas para iniciar el proceso judicial, en la audiencia para declarar legal la detención”, insistió.



El Mandatario veracruzano añadió que en esta fase, la FGE tendrá que presentar el alegato que corresponde y posteriormente, se deberá realizar la audiencia de vinculación a proceso, donde se determinará lo conducente.



“Vamos a esperar que ellos, conforme a su derecho, se defiendan. Es un grupo como de ocho. No tengo los detalles, lo bueno es que no es cierto que estaban desaparecidos. Nunca fueron desaparecidos, no fueron levantados. Están detenidos y presentados ante el MP en los tiempos y formas que corresponden legales”, puntualizó una vez más.



Finalmente, el titular del Ejecutivo se abstuvo de comentar si les fueron incautadas armas, alegando no tener esa información y destacando que se debe respetar sus derechos de presunción de inocencia pero confirmó que fueron ocho personas detenidas por la presunción de cometer un delito.