Confirma Hacienda baja recaudación en Veracruz

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el estado de Veracruz ocupa el lugar número 27 en recaudación, con apenas mil 120 pesos per cápita.



Sólo por abajo de Veracruz se encuentran Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.



De acuerdo con los datos de transparencia de la Secretaría de Hacienda, el ingreso per cápita promedio a nivel nacional es de 2 mil 487 pesos, lo que significa que Veracruz no recauda ni siquiera la mitad.



Durante 2020, el Estado de Veracruz recaudó 9 mil 87 millones 502 mil 22 pesos, desglosado de la siguiente manera: impuestos 3 mil 804 millones 101 mil 133 pesos; derechos mil 727 millones 324 mil 928 pesos; predial mil 22 millones 980 mil 726 pesos; y cobro de agua 2 mil 533 millones 95 mil 215 pesos.



Esto ubica a Veracruz en el lugar número 27 de recaudación per cápita, mientras que los primeros lugares los ocupan las entidades de Nuevo León, Yucatán, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes, Sonora y Baja California Sur.