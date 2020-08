Confirma IMSS que ha entregado 56 contratos a hombre del video de los sobornos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que desde el 2018 al 2019, las delegaciones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han signado 56 contratos con la empresa Comercializadora Integral Rayfour S.A. de C.V., en la cual Rafael Jesús Caraveo Opengo es el socio mayoritario.



En una tarjeta informativa, el IMSS informó que, de manera centralizada, no ha hecho compras con esta sociedad y los 56 contratos son para la compra de material de curación y de aseo.



Este miércoles, EL UNIVERSAL informó que Rafael Jesús Caraveo Opengo, uno de los personajes que aparecen en un video recibiendo pacas de billetes, presuntamente para pago de sobornos a legisladores para la aprobación de reformas, se convirtió en proveedor del Gobierno Federal, a quien vende insumos médicos y de limpieza par el IMSS durante la Cuarta Transformación.



En la nota de este miércoles, El Gran Diario de México informó que durante el primer año del actual gobierno, Caraveo Opengo -exfuncionario del Senado de la República y cercano al exsenador panista Jorge Luis Lavalle- concretó 14 contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para venderle insumos médicos (material de curación) y material de aseo por casi 2 millones de pesos.



En la tarjeta informativa, el IMSS informó que va a realizar una investigación a los contratos que signaron las Oficinas de Representación que se concretaron en el 2019 y en caso de encontrarse alguna observación, se hará del conocimiento de los órganos de fiscalización.



“El IMSS va a investigar los contratos de las Oficinas de Representación que están concentrados en el 2019. En caso de encontrarse alguna observación se hará del conocimiento de los órganos de fiscalización”, describió el IMSS.



Además, se informa que las compras se concentraron en el primer semestre del 2019, con 49 contratos, es decir, el 89% y seis en el segundo semestre (11%).



Define que de los 56 contratos, 53 fueron para la delegación de Campeche; dos de Yucatán y uno de Quintana Roo y suman en total 1.8 millones de pesos y la compra en promedio de cada compra es de 33 mil pesos.



Detallan también que en lo que va del 2020, en particular en el estado de Campeche, durante la gestión de representante del IMSS, el doctor Carlos Félix Medina Villegas, no hay compras registradas con dicha empresa.



Incluso, suscriben que todos los procedimientos están publicados en CompraNet y reiteraron que en el IMSS las licitaciones y contrataciones se realizan conforme a la legislación aplicable y con base en la transparencia, publicidad y legalidad y por ningún motivo se dará pie a actos de corrupción.



Empresas



EL UNIVERSAL también informó este miércoles que Caraveo Opengo también es socio de otras nueve empresas, como: Asesores en Seguridad Privada Preventiva Integral S.A. de C.V.; Consorcio Comercial Cazela, S.A. de C.V.; Publicidad Corporativa y Placas de Reconocimiento, Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial; Cenma Construcciones, Servicios y Suministros S.A. de C.V. y Constructora Innovaciones en Construcción, S.A. de C.V.



También tiene acciones en Arquitectura e Ingeniería Peninsula S.A. de C.V.; BIO Parque Castamay, S.A. de C.V.; Transportes Turísticos Los Pex Diablo, S.C. de R.L. de C.V. y Darca, S.A. de C.V.