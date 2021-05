Confirma PAN Estatal a esposa de Yunes Márquez como candidata

A horas de que concluya el plazo que concedió el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), la Comisión Permanente estatal del PAN aprobó por unanimidad el registro de Patricia Lobeira Rodríguez como su candidata por la Alcaldía de Veracruz.



Cabe recordar que los magistrados del Tribunal anularon la elección de Miguel Ángel Yunes Márquez, esposo de la ahora candidata, por no contar con una residencia de 3 años en el municipio.



Además, la Comisión Permanente partido designó a Rocío de la Miyar Andreu como suplente en la candidatura de la alianza “Veracruz Va” PAN-PRI-PRD.



No obstante, la candidatura aprobada en sesión de la Comisión Permanente deberá ser analizada y en su caso, ratificada por la Comisión Permanente Nacional del PAN.



A nivel estatal y nacional, el partido expresó su respaldo a Yunes Márquez y sus líderes afirmaron que se trata de una acción temporal, pues impugnarán el fallo del TEV ante la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Al presentar los documentos para su registro, Lobeira aseguró que su planilla será diferente a la de su marido, según se reportó en medios de comunicación.



La determinación del partido se da en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, recaída en el Expediente TEV- RAP-24/2021,



De esta manera se da cumplimiento a lo establecido por el órgano de justicia electoral estatal, aunque respetando “las medidas legales que tome el C. Miguel Ángel Yunes Márquez ante la suspensión de su candidatura por la Alcaldía de Veracruz”, difundió el partido mediante un comunicado.



“Al régimen de MORENA les decimos que en el PAN seguiremos defendiendo a nuestras candidatas y candidatos frente al atropello a la democracia que preparan desde el gobierno. Seguimos en la defensa de la voluntad de las y los ciudadanos”, aseguró el dirigente Joaquín Guzmán Avilés en el mensaje institucional.