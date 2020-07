Confirma PC de Orizaba fuga de amoniaco en planta Heineken

La coordinación de Protección Civil de Orizaba dio su reporte en referencia al incidente suscitado en la planta Heineken, en el cual se confirmó una fuga de amoniaco en la planta de Heineken.



Indicó este reporte fue a las 3:00 horas y se tuvo conocimiento sobre un olor a amoniaco en la calle Poniente 13 y Sur 6.



Por lo cual, los elementos de PC acudieron al punto y se verificó el denunciado. Inmediatamente procedieron a realizar recorrido.



De igual forma, se hizo contacto con personal de Ferrosur, en específico con José Guzmán Jaimes, jefe de operaciones, quien indicó que no había ninguna situación en su patio de maniobras y que en su bitácora no existía reporte de vagón que contuviera dicho material.



Posteriormente se acudió a cervecería Heineken, donde se detectaron gases emanando del alcantarillado, razón por lo cual el aroma se concentró más en esta zona. Se dialogó con personal de dicha empresa, atendiendo el responsable de seguridad Carlos Núñez Millar, quien refirió que se trató de una fuga de amoniaco aproximadamente a las 2:40 horas, la cual ya estaba siendo atendida por personal interno, tratándose solamente de remanentes lo que se percibió en el exterior.



Sin embargo, PC realizó recorrido en el interior de la planta para verificar de dónde provenía el incidente y se confirmó que ya se estaba atendiendo el problema. Asimismo, se hizo un recorrido en la periferia detectando cifras bajas de concentración de amoniaco.



Para las 5:00 horas la fuga quedó controlada en su totalidad y no fue necesaria la evacuación de los vecinos, solamente se cerró a la circulación vehicular en la Calle Sur 10 y la Poniente 7, reabriéndose a las 07:30 horas. No hubo lesionados.