Confirma regidora de Minatitlán uso de máquinas de hielo para sanitizar

Luego de la polémica que generó en redes sociales el uso de máquinas de fiesta en la sanitización de espacios públicos en Minatitlán, la regidora con la comisión de Salud, Teresa Pérez Baruch, reconoció su uso, pero negó que éstas hayan puesto en riesgo la salud de la población.



Añadió que las máquinas de hielo seco fueron prestadas, pero se utilizó el material adecuado para la sanitización, mismo que incluso se pudo esparcir con sprays de uso comercial.



Esta limpieza y desinfección fue hecha en el primer cuadro de la ciudad y mercados, lo generó críticas por la población en general.



Por su parte la regidora, Damara Gómez dio a conocer que pese a la insistencia de su parte por saber qué tipo de producto se utilizó para sanitizar nunca hubo respuesta, aunado a que lamentó que se haya tratado de una simulación.



"No dejaron claro, estuve cuestionando en la sesión de cabildo del día 20 sobre esas máquinas, ellos me respondieron que sí eran las máquinas con las mismas características que usan cuando salen las quinceañeras a bailar el vals y nunca pudieron aclarar el producto, yo cuestioné que me dijeron qué producto era y solo dijeron que era para sanitizar, pero nunca dijeron cuál", afirmó.



Mencionó que con estas acciones se puso en riesgo a decenas de personas de Minatitlán, en esta acción que denominó como "criminal".