Confirma Sala Xalapa del TEPJF multas al PAN, PRI y PVEM en Veracruz

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmaron las multas aplicadas por el Institucional Nacional Electoral (INE) a los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), en Veracruz, por irregularidades encontradas en sus Informes Anuales de los Ingresos y Gastos correspondientes al Ejercicio 2019.



De esta manera, el Pleno jurisdiccional dejó firmes las sanciones económicas establecidas por el máximo ente comicial del país, mismas que serán descontadas de las prerrogativas que les otorga el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en este 2021.



PAN



En el caso del Comité Estatal del blanquiazul, la suma total de la multa es de 13 millones 646 mil 898.2 pesos y deriva de 10 observaciones encontradas en sus documentos contables (una por 464 mil pesos fue anulada por la Sala Regional).



La primera infracción por 2 mil 534.70 pesos obedece a que presentó de manera extemporánea el aviso de la relación mensual de los nombres de los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso; también porque presentó un aviso de contratación de operaciones por un monto de $50,000.00 de manera extemporánea y porque presentó 17 avisos de contratación de operaciones por un monto de $7,083,297.97 de manera extemporánea.



La segunda y tercera son por 478 mil 145.88 pesos y 4 millones 792 mil 748 pesos, respectivamente, por reportar egresos por concepto de renta de vehículos que carecen de objeto partidista por estas mismas cantidades; la cuarta multa es por 6 mil 882 mil 84.32 pesos realizó gastos sin objeto partidista por igual monto.



La siguiente es por 450 mil pesos por reportar egresos por concepto de panorámicos o espectaculares por un monto de 300 mil pesos, mismos que no tienen un destino conocido. El INE también lo multó con un millón 20 mil 616.68 pesos por otorgar recursos a personas que no tienen relación con el partido político por un monto de 680 mil 411.12 pesos.



En la revisión también le impuso una pena monetaria por 20 mil 768.64 pesos por omitir comprobar gastos realizados por concepto de mantenimiento de equipo de transporte por un monto igual; mientras que por omitir realizar el registro contable de 723 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizaron las mismas, por 51 millones 810 mil 726.53 pesos, únicamente recibió una amonestación pública.



PRI



Las multas suman 833 mil 354.84 pesos por once observaciones derivadas de irregularidades en la revisión del Informe Anual relativo a las actividades ordinarias del Comité Directivo Estatal en Veracruz.



El INE lo sancionó con 4 mil 224.50 pesos por no presentar el aviso de los montos mínimos y máximos de sus aportaciones, así como la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes de manera extemporánea; además por omitir presentar el documento que acreditara la propiedad de un vehículo aportado en comodato por 99 mil pesos.



Esta sanción también provino de la omisión de presentar el registro ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor de proyectos de Actividades Específicas correspondientes al Ejercicio 2018; por omitir presentar evidencia que permitiera verificar el cambio de propietario de un vehículo dado de baja de su inventario ante las autoridades correspondientes y por presentar siete avisos de contratación de forma extemporánea por un millón 13 mil 595 pesos.



En el documento se precisa que otra infracción fue por 620 mil 323.34 pesos, al omitir rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral, consistente en 310 mil 161.67 pesos.



Una más es por 168 mil pesos por omitir realizar las recuperaciones de las cuentas por cobrar mediante cheque o transferencia, ya que recibió los recursos en efectivo por un monto de 84 mil pesos.



Además, lo multó con 40 mil 807 pesos por omitir recibir las aportaciones de militantes en efectivo de forma individual y de manera directa al órgano responsable del partido y en las cuentas aperturadas exclusivamente para esos recursos.



El INE lo amonestó públicamente, sin cobro de recurso alguno, por omitir realizar el registro contable de 962 operaciones en tiempo real, excediendo los 3 días posteriores en que se realizaron las mismas, por 22 millones 213 mil 757.99 pesos y una más por 11 mil 354.08 pesos.



Adicionalmente, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar el origen de los recursos registrados por el PRI por 949 mil 500 pesos.



PVEM



El ente comicial detectó 6 irregularidades en el manejo de sus cuentas en 2019, por lo que le impuso sanciones monetarias que suman 2 millones 851 mil 426.15 pesos.



La primera fue por 3 mil 379.60 pesos por presentar de manera extemporánea el listado de organizaciones sociales o adherentes; por omitir presentar dentro de los primeros 15 días del ejercicio, el aviso relacionado con los montos mínimos y máximos de sus aportaciones, así como la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes.



Esta multa también devino de la omisión de presentar dentro de los primeros 15 días del ejercicio, la relación de los miembros que integraron sus Órganos Directivos y por no presentar la invitación para la realización de su inventario anual correspondiente al ejercicio 2019.



La segunda infracción de 2 millones 848 mil 46.55 pesos fue por reportar egresos por este mismo monto por concepto de subcontratación laboral, de los cuales omitió presentar evidencia que permitiera verificar la materialidad en el servicio.



Finalmente, dicho partido fue amonestado públicamente porque registró 27 operaciones contables por 5 millones 444 mil 552.98 pesos que excedieron los tres días posteriores a su realización.