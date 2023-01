Confirma Sala Xalapa irregularidades en cuentas de MORENA y PRD, en Veracruz

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó irregularidades en el gasto del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el Estado de Veracruz.Lo anterior, luego de desahogar los asuntos SX-RAP-3/2023 y RAP-2/2023 promovidos por ambas fuerzas políticas para dejar sin efectos dos dictámenes del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la revisión de los subsidios públicos correspondientes al ejercicio 2021 en Veracruz.En el caso del PRD Veracruz, el INE determinó que no reportó operaciones en tiempo real, de traspasar saldos de campaña del pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y la entrega fuera de tiempo de la nómina, entre otras.Lo que condujo al INE a emitir 13 faltas de carácter formal, 6 faltas de carácter sustancial o de fondo.La Sala Regional determinó que las sanciones que impuso el INE responden a la fiscalización del ejercicio 2021, y no hubo un cambio de criterio como tal, y que el resolutivo del INE cumple con la garantía de fundamentación y motivación.Mientras que MORENA Veracruz incurrió en 9 faltas de carácter formal, y 10 faltas de carácter sustancial o de fondo, de acuerdo con el citado dictamen del Instituto Nacional Electoral.El Tribunal desechó las acusaciones del partido guinda y resolvió que el INE sí motivó correctamente las sanciones en contra de este, y calificó de infundados o desestimados al tratarse de “afirmaciones genéricas” y que no controvierten de manera frontal las determinaciones impugnadas.