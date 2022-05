Confirma SSP “levantón” de Director de Policía Vial

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, confirmó que el director de la Policía Vial, Juan Alan Cuetero Meza , fue privado de su libertad en el puerto de Veracruz y advirtió que no se van a cansar de perseguir a los responsables.“Este es el trabajo y el riesgo que corremos en la secretaría todos los elementos, tenemos un reporte del Director de la Policía Vial, desapareció el domingo a las 12, fue interceptado y privado de la libertad por un grupo de delincuentes que llega y lleva varias administraciones ahí trabajando en Veracruz.“Nada se sabe, pero sí decirle a la delincuencia que no nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar de perseguirlos, el que le haga daño a un ciudadano o a un policía lo vamos a perseguir hasta que se echen”, dijo.Explicó que este lunes se pudo asegurar cuatro vehículos y fue abatido uno de los que participaron el plagio del funcionario.Gutiérrez Maldonado señaló que ya se emitió incluso la ficha por parte de la Comisión de BúsquedaCompañeros de Cuetero Meza en el sur de Veracruz, informaron que el “Archi”, como es conocido entre los elementos, era integro en su labor y nunca accedió a los ofrecimientos de la delincuencia, de ahí que fue blanco de esta privación de su libertad desde el pasado domingo.Ha sido además Delegado de la SSP en Acayucan y Cosoleacaque, así como en Xico, previo a ser titular de la Policía Vial.