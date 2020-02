Confirmado: Lila Downs, Sariñana y Regina Orozco en Cumbe Tajín 2020

Lila Downs, Ximena Sariñana y Regina Orozco, además de Sonex, Kinky y Jenny and The Mexicats, integran el line-up del Nicho de la Danza de Cumbre Tajín 2020.



Al respecto, la secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago, reveló las fechas de los tres días de conciertos en el Parque Temático, en donde se organiza de la siguiente manera:



13 de marzo: Lila Downs, Ximena Sariñana, Recoveco y Regina Orozco.

14 de marzo: Kinky y artistas electrónicos.

15 de marzo: Sonex, Jenny and The Mexicats y Taylor Díaz



En este caso, no se cobrará la entrada al Parque Temático de Cumbre Tajín y el día 13, fecha de la apertura, los conciertos serán gratuitos en el Nicho de la Danza (foro circular).



Los días 14 y 15, se ofrecerán los tickets de los conciertos en una plataforma online, con precios de los 200 a 400 pesos.



Anunció que las actividades no se limitarán a un sólo viernes, sábado y domingo; sino a tres fines de semana.



Enfatizó que la sede principal es el parque temático Takilhsukut, a un kilómetro de la zona de monumentos arqueológicos de El Tajín; además de Papantla y Poza Rica, en estos tres, del 13 al 15 de marzo, vinculada a una agenda extendida al 21 de marzo.



Esto incluye las actividades en la denominada Universidad Totonaca, del Centro de las Artes Indígenas y de nuevo, los recorridos nocturnos en la ciudad sagrada de los antiguos totonacas.



En esta zona arqueológica, además se elevarán globos de papel de china del Pueblo Mágico de Zozocolco, sin fuego, para no afectar al entorno.



A la vez de la exhibición de "Cine Veracruz Me Llena de Orgullo", de las muestras de "Las mujeres de humo del Totonacapan", Cumbre Tajín además ofrecerá un espacio comercial de los emprendedores, productores artesanales y de microempresarios.



En este edición, se conmemorarán los primeros diez años de la designación de la danza del Volador como Patrimonio Inmaterial.



Para el día del Equinoccio, por primera vez se desplegará un videomapping en el Mural a la Cultura Totonaca en el centro de Papantla.



Acudieron a la presentación el presidente municipal de Papantla, Mariano Romero González; el diputado local por Papantla, Eric Domínguez Vázquez; y los representantes de la etnia, Guadalupe Simbrón García,

Romualdo García Luna y Miguel Juan León.