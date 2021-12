Confirman 13 casos positivos de Ómicron en Yucatán

Este jueves por la noche, el secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, confirmó que hay 13 casos positivos de la variante del Coronavirus Ómicron en la entidad, los cuales fueron confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).Por lo mismo, el funcionario estatal exhortó a los ciudadanos a bajar el ritmo de las actividades de forma voluntaria, disminuir el contacto social innecesario y seguir aplicando las medidas de higiene, ya que se podrían incrementar los ingresos hospitalarios y poner en riesgo la capacidad hospitalaria.Hasta ahora no se tiene contemplado parar la actividad económica, siendo la vacunación una principal herramienta para evitar incrementos y hospitalizaciones.“Estar vacunado no exime que nos podamos contagiar, pero si contribuye a que la enfermedad sea menos grave y ponga en riesgo nuestras vidas”, apuntó.Asimismo señaló que activar la App para llevar el control de los contagios es importante y ayudaría a alertar a la misma gente.Hasta las primeras horas de este jueves se creía había aparecido el primer caso de COVID-19 de la cepa Ómicron pero ya por la noche, Sauri Vivas confirmó que ya saben de 13 enfermos de esa nueva cepa.Yucatán se encuentra en semáforo verde y no se piensa que por lo pronto, pueda cambiar.En total ya son 6 mil 485 fallecimientos y 77 mil 890 casos confirmados, de los cuales 71 mil 043 ya se recuperaron, 326 están estables y 36 están hospitalizados.Específicamente en Mérida son 47 mil 626 contagiados de Coronavirus.La persona que perdió la vida era un hombre de 63 años de edad, vecino de Mérida que padecía insuficiencia renal crónica.Además, la dependencia estatal informó que está en ascenso la ocupación de camas de cuidados intensivos en hospitales públicos, así como el ritmo de contagiosidad del COVID-19.Por tanto, pidió a la gente de Yucatán cuidarse al cierre de este año 2021 y que este 31 de Diciembre no represente bajar la guardia en cuanto al número de contagios de COVID y más aún en momentos en que en Yucatán ya se ubicó el primer caso de la cepa del Ómicron.El secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, pidió a la gente ser cuidadosa y seguir los protocolos de salud para no arriesgarse en el final del año 2021 y principios del 2022.