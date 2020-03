Confirman 5 personas fallecidas por COVID-19 en México, hasta este martes

La secretaría de Salud reportó un nuevo fallecimiento por coronavirus en México, por lo que suman cinco víctimas, con lo que el índice de letalidad en el país es de 1.2%.



De las defunciones, 3 ocurrieron en la Ciudad de México, 1 en Durango y 1 en Jalisco, en cuanto a las comorbilidades que presentaron estos pacientes destacan diabetes con 60%, obesidad, 60%, hipertensión 40%, Insuficiencia Renal Crónica y Epoc 30%.



En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director general de Epidemiología detalló que al momento existen 405 casos confirmados por este nuevo coronavirus, 38 más que ayer y mil 219 sospechosos que en próximas horas podrían confirmarse o descartarse.



Agregó que la mayor carga de enfermedad se encuentra en Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México. Al día de hoy, Tlaxcala no ha diagnosticado ningún caso positivo a Covid-19.



Alomía dijo además, a pregunta de los medios de comunicación, que hubo una corrección y no se trata de tres bebés contagiados en el país por esta nueva pandemia, sino sólo dos.



En su participación, Hugo López – Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud comentó que las medidas de contención como el cierre de fronteras, aeropuertos y puertos marítimos o terrestres, “no tienen en la historia de las pandemias posibilidad de eliminar el riesgo de que el virus ingrese”.



Por ello, invitó a los ciudadanos a “quedarse en casa”, y a sumarse a la Jornada Nacional de Sana Distancia que comenzó ayer y culmina el próximo 19 de abril.



La Secretaría de Salud había reportado hasta este lunes 367 casos confirmados, 826 sospechosos y 4 muertes por coronavirus.



Este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, declaró el inició de la Fase 2 de coronavirus en México, pues existen 292 importados y cinco sin antecedentes de viaje al extranjero.



“En México, aún no llegamos al punto de inflexión o de propagación de lenta a acelerada, y es la oportunidad de México, porque se ha actuado oportunamente, se han planeado en el momento correcto las medidas comunitarias de mitigación y el momento es este, por lo que declaramos el inicio de la Fase dos”, expresó López Gatell en la conferencia mañanera del presidente López Obrador.



Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que en México se detectaron contagios comunitarios, sin embargo, en la conferencia nocturna del lunes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud calificó de “arbitrario y poco realista” cambiar de fase.