Confirman aumento de niños trabajando en calles de Xalapa

La secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Xalapa (SIPINNA), Mercy Pérez Arévalo, confirmó el aumento de niños y niñas trabajando en la calle, no sólo de la ciudad, sino de otros municipios y Estados.



"Sí hay un incremento de población infantil y en general, las familias enteras están saliendo. No solamente son de Xalapa y eso es lo que estamos trabajando porque tenemos familias que vienen de Orizaba y municipios aledaños".



Indicó que a finales de 2019, tenían un registro de 96 familias completas trabajando y con la pandemia se quedó un total de 42, pues algunas se regresaron a Chiapas.



"Teníamos 96 familias, con la pandemia, con este proceso, sobre todo las familias chiapanecas regresaron a Chiapas; quedaron 42 familias y ahorita aumentó a 51 familias. Son familias grandes".



Señaló que en su mayoría, los provenientes de Chiapas conforman grupos de 10 a 12 integrantes por familia para laborar en cruceros y calles de la ciudad.



"Como se mueven tanto y si son de otros municipios, no puedes identificar que sean 51, a lo mejor mañana son más porque ya regresaron, o a lo mejor mañana se fueron 6".



Pérez Arévalo enfatizó que existe una diferenciación de los menores trabajando en las calles, los que están acompañando a sus familiares en puestos o mendigando.



"En 2018 llegamos a una cifra de 329 niños que estaban en estas condiciones, ya sea en la calle, cruceros o andador, no en puestos o tiendas; de ahí surge la estrategia y la estrategia es precisamente reducir los riesgos de los que tienen mayor nivel de vulnerabilidad".



Resaltó que se está trabajando con diversas instituciones y la Universidad Veracruzana (UV) para buscar estrategias de ayuda para las familias completas. Además, comentó, están haciendo entrega de apoyo alimentario, acudiendo de manera directa a sus hogares o lugares de trabajo.