Confirman aumento de violencia contra xalapeñas durante cuarentena

La directora del Instituto Municipal de la Mujer en Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, dio a conocer que los casos de violencia hacia las mujeres ha aumentado en la capital del Estado a causa del confinamiento por el COVID-19.



"La gente no está acostumbrada a estar juntas tanto tiempo. Si la gente está en un mismo lugar, habrá más violencia", dijo.



De acuerdo con las cifras registradas por medio de la Línea Violeta, se tiene un conteo del 16 de marzo al 12 de abril, un total de 65 casos atendidos.



De estos, de manera jurídica fueron 31, psicológicas 9, jurídicas y psicológicas 4, emergencias 6, e informativas 15.



Respecto a la violencia doméstica, explicó que se contabilizó un total de 30 casos.



Esto arroja que en la primera semana de la contigencia, del 16 al 22 de marzo, se tuvieron 20 reportes, y la cuarta semana, que va del 6 al 12 de abril, 18.



De igual forma, mencionó que en un comparativo entre 2019 y este año, en el mes de febrero, hay un crecimiento de un 140 por ciento, en marzo del 135 por ciento, y abril en un 44 por ciento.



Asimismo, refirió que es momento de entender que las mujeres no son el pilar de la familia, sino que se sostiene por varios pilares y por todas las personas que viven bajo el mismo techo.



"Yo hago un llamado a los hombres, a los niños y a las niñas que viven en las casas y que acompañan la vida de las mujeres. Es momento de entender que las mujeres no somos el pilar de la familia, entonces un llamado para toda la sociedad para no cargar todas las labores domésticas y emocionales en una sola persona, un llamado a la familia para tener la madurez emocional de sentarnos a razonar cuando las cosas no está bien", concluyó.