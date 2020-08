Confirman aumento de violencia contra xalapeñas durante pandemia

El Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) informa que, derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, se ha registrado un aumento del la violencia de género en la capital veracruzana, por lo que se han redoblado esfuerzos para dar atención a los casos reportados, a través de vinculación interinstitucional, campañas de difusión y los servicios de asesoría y acompañamiento.El documento denominado Incidencias de Violencia de Género contra las Mujeres reportadas al Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, el cual recoge las denuncias realizadas del 16 de marzo al 2 de agosto de 2020 y las compara con las mismas semanas del año anterior, señala que se han atendido un 28 por ciento más víctimas en este periodo.Asimismo, en las 20 semanas que llevamos desde que se decretó la emergencia sanitaria se incrementaron en un 57 por ciento las llamadas recibidas a la Línea Violeta Xalapa, mientras que las atenciones realizadas por el Departamento de Atención a la Violencia, las cuales son presenciales, aumentaron en un 18 por ciento, en comparación con el año 2019.Si comparamos los tipos de violencia que sufrieron las víctimas, tenemos un incremento del 12 por ciento en la violencia psicológica, del 6 por ciento en la física, del 11 por ciento en la sexual y del 55 por ciento en la patrimonial. A su vez, se recibieron un 180 por ciento más reportes en la modalidad de violencia familiar equiparada, es decir cuando las personas mantienen una relación de pareja aunque no vivan bajo el mismo techo, un 189 por ciento más en la comunitaria, y un 58 por ciento más en la digital.Por otra parte, llama la atención que existe una disminución del 36 por ciento en el consumo de alcohol como detonante durante las agresiones en contra de las víctimas de violencia de género que utilizan por primera vez algún servicio del IMMX, mientras que hay un incremento del 70 por ciento en los casos en los que el agresor no utilizó ninguna sustancia.De acuerdo con el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, encabezado por Yadira Hidalgo González, los desastres naturales, las pandemias y las emergencias mundiales ponen a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de violencia. Durante la contingencia sanitaria por COVID-19 esto no es una excepción, por lo que están trabajando para atender esta situación de la mejor manera posible.En Xalapa habitan 254 mil 295 mujeres, que representan el 52.9% del total de la población del municipio.De acuerdo a las atribuciones, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa atiende principalmente, a mujeres víctimas directas de violencia de género.Durante el 2018 se atendieron a 935 personas en el IMMX. En el año 2019 se atendieron a 1761 personas. De enero a junio de 2020 se han atendido a 629 personas de primera vez.El IMMX cuenta con dos áreas de atención a las mujeres: 1. Departamento de Atención a la Violencia: Atención presencial. 2. Coordinación Línea Violeta: Atención Telefónica.En los datos comparativos presentados, como ya se indicó, se observa un aumento del 57% en las llamadas recibidas a Línea Violeta. Por otra parte las atenciones presenciales realizadas por el Departamento de Atención a la Violencia tuvieron una aumento del 18%.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund