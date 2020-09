Confirman autoridades que Pico de Orizaba no está abierto a visitantes

El director del Parque Nacional Pico de Orizaba, Raúl Álvarez Oseguera, dejó en claro que hasta el momento esta área natural protegida no está abierta para visitantes.



"No está abierta todavía, no recomendamos que se suba. Estamos poniendo a punto la propuesta y coordinándonos con Protección Civil, con salud y con otros parques nacionales como Izta-Popo, el Nevado de Toluca para tener una misma plataforma para ofrecer a los visitantes".



En este sentido se le preguntó en referencia a los viajes que están ofreciendo diferentes agencias de turismo para visitar lugares recreativos como Villas Pico de Orizaba, a lo que dijo que al no estar en zona del Parque Nacional, podrían efectuar el recorrido pero las medidas higiénicas las tendrá que ofrecer y confirmar que se están llevando a cabo cada empresa.



"Villas Pico de Orizaba no está en el Parque está cerca de los límites pero no dentro de éste. Lo que se ofrece son actividades dentro de sus instalaciones. Entonces, si cumplen con protocolos de salud y no suben al parque podrían realizar sus actividades que están promoviendo".



Pero hizo el llamado a las personas para que esperen un poco más, pues aún y cuando Veracruz está en color amarillo en el semáforo epidemiológico, el virus sigue existiendo y mantiene a algunos municipios aún en color rojo y naranja.