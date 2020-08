Confirman caída de economía mexicana por COVID-19

El Análisis sobre la Situación Económica al Segundo Trimestre de 2020 elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados señala que en el segundo trimestre de 2020 la economía nacional se vio afectada severamente por factores asociados al contexto internacional y por las medidas de confinamiento social impuestas para la contención de la crisis sanitaria por COVID-19.Derivado de ello, “el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó, con cifras ajustadas por factores de estacionalidad, que el desempeño económico pasó de una disminución de 1.24% a una contracción de 17.26% del primer trimestre de 2020 al segundo trimestre; lo que implicó su quinta caída consecutiva”.De acuerdo al informe, las actividades secundarias disminuyeron un 23.59% en el segundo trimestre de 2020 derivado de la paralización de actividades no fundamentales, como la construcción y la manufactura. Las actividades terciarias cayeron el 14.54% por el cierre de puntos de venta no esenciales y el confinamiento social que afectó a centros comerciales y al sector turismo. Las actividades primarias fueron las menos afectadas, pero también descendieron 2.48%.Bajo este contexto, el sector privado pronosticó en la encuesta de junio un decremento para la economía de 8.97% en 2020, ubicándolo por debajo de la caída de 0.30% observada en 2019.A su vez, se recuerda que el Banco de México (Banxico) indicó que las afectaciones derivadas de la contingencia sanitaria se exacerbaron en abril y, si bien la reapertura de algunos sectores y regiones en mayo y junio propició cierta recuperación en la actividad económica, los daños han sido considerables y persiste incertidumbre, “por lo que se prevé mayores condiciones de holgura en la economía nacional en el corto plazo y el balance de riesgos para el crecimiento se mantiene significativamente sesgado a la baja”.Por su parte, el Fondo Monetario Internacional en su documento proyecta una caída para la economía mundial de 4.9% en 2020; 1.9 puntos porcentuales más profunda a la estimación hecha en abril. Mientras que para México, prevé una variación negativa de su economía de 10.5% y considera una recuperación para 2021 de 3.3%.En el primer semestre del año, la actividad industrial del país, en cifras desestacionalizadas, tuvo un decremento de 14.4% para el mismo periodo de 2019.A su vez, “para el segundo trimestre de 2020, la actividad industrial mostró caídas históricas en los meses de abril y mayo (-30.1 y -29.6%, respectivamente) con una ligera recuperación en junio (-17.5%), aunque continúa en terreno negativo, debido a que la mayoría de sus actividades se consideraron como no esenciales, lo que llevó a la parálisis total del sector”.El estudio también resalta que el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior perdió dinamismo y comenzó a mostrar una tendencia a la baja. Entre abril y mayo, exhibió un decremento de 23.54 por ciento, cifra que contrasta con el nulo cambio observado en el mismo lapso de 2019.Por su parte, en el bimestre abril-mayo, la inversión tuvo un decremento real anual de 38.30%, mientras que en el mismo periodo del año anterior disminuyó 6.87%, mientras que en el mismo periodo de 2019 bajó un 6.87%, con lo que preserva su debilidad y mantiene una tendencia acelerada a la baja.El Análisis sobre la Situación Económica al Segundo Trimestre de 2020 refiere que en junio la cartera de crédito vigente al sector privado de la banca comercial aumentó un 2.98% en términos reales; en tanto que el crédito al consumo se contrajo un 6.35%.Al cierre del segundo trimestre, el número de trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 19 millones 499 mil 859 cotizantes, lo que representa 868 mil 807 asegurados menos respecto al mismo mes del 2019, es decir una disminución del 4.3%. A su vez, la tasa de desocupación nacional se ubicó en un 4.8% en promedio.El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas también recogió que entre abril y junio las exportaciones totales se ubicaron en 74 mil 531.0 millones de dólares, una caída del 37.5% respecto del mismo periodo de 2019; resultado de la contracción en las exportaciones no petroleras (-36.3%) y de las petroleras (-57.2%).Con respecto a la política monetaria, “en el sexto mes de 2020, la inflación general anual fue de 3.33%, cifra por arriba de la que se registró hace tres meses (3.25%). Así, la inflación se situó por encima del objetivo inflacionario (3.0%), pero dentro del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%)".Finalmente, refiere que aunque en el segundo trimestre del año los mercados financieros mostraron cierta mejoría, todavía persiste incertidumbre en torno a la evolución que tendrá la pandemia de COVID-19 y el ritmo de recuperación de la actividad económica mundial.