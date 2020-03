Confirman caso de coronavirus en Chiapas; suman 5 en México

La Secretaría de Salud de Chiapas confirmó el primer caso de coronavirus (covid 19) en el estado, el cual fue detectado en una joven de 18 años que estudiaba y residía en Milán, Italia.



José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud en la entidad informó en rueda de prensa, del caso importado de coronavirus en Chiapas. El paciente es una adolescente, originaria de Tuxtla Gutiérrez, quien se encuentra bajo vigilancia médica permanente en su domicilio y es asintomática, precisó.



El secretario de Salud dijo que ayer se realizó una prueba en el laboratorio estatal de salud pública, la cual dio positiva y fue canalizada al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). “Mandamos a confirmar anoche, y hoy nos confirman la positividad en el INER”, enfatizó.



El secretario de Salud de Chiapas, precisó que la joven estudiaba en Milán, Italia, con otra compañera originaria de Torreón, Coahuila, que también resultó positivo al virus en aquel estado.



Estaban y viviendo y estudiaban en una escuela que fue cerrada por la magnitud del contagio que enfrenta aquel país para tener una cuarentena libre de problemas, de contagio. "Los padres de la joven deciden traerla a Chiapas", señaló Cruz Castellanos.



El funcionario estatal refirió que la adolescente comenzó con los síntomas el pasado martes 25 de febrero. “Pudimos detectar este caso justo en la fase que no nos va a producir mayor problema, porque ayer nos dimos a la tarea de investigar el caso" explicó.



"El caso está asintomático y no representa mayor problema en contagio porque sus 14 contactos (familiares y personas cercanas en Tuxtla Gutiérrez) también hemos ido a identificarlos a investigarlos y todos están asintomáticos, incluyendo la paciente que está en su domicilio.



"Se detectó gracias al efectivo funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica en el estado", así también el titular de Salud pidió a la población mantenerse informada por la vía oficial y evitar compartir información no verificada.



Puntualizó que desde diciembre pasado se reforzaron las medidas de vigilancia y prevención en Chiapas, específicamente en la frontera sur por donde han ingresado las caravanas migrantes.