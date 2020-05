Confirman caso positivo de COVID-19 de empleada del DIF Municipal de Veracruz

Una empleada del DIF Municipal de Veracruz fue diagnosticada con COVID-19, confirmó el alcalde porteño, Fernando Yunes Márquez, quien precisó hay más casos de trabajadores del Ayuntamiento que están en evaluación.



Asimismo, precisó que no se encontraba laborando y el contagio habría sido de manera externa; no obstante, se mantiene seguimiento al desarrollo la paciente.



“Tenemos el reporte de una empleada del DIF que dio positivo al COVID-19. No estaba trabajando, al parecer se contagió fuera y está guardando todo el reposo necesario. Estaremos pendientes del desarrollo de su salud”, aseguró.



Desde el inicio de la contingencia, se envió personal en riesgo a cuarentena y en las áreas que se mantienen laborando, si hay empleados con algún síntoma se recomienda suspender sus actividades.



“Si tenemos otros sospechosos, no tengo el dato a la mano pero para nosotros sospechoso es cualquiera que tenga malestar y preferimos que no laboren".



Hasta el momento, es el único caso confirmado en el Ayuntamiento de Veracruz, uno más también se presentó en Boca del Río, al dar positivo a COVID-19 el titular de la dirección de Protección Civil.



Cabe recordar que el municipio de Veracruz ocupa el número uno en casos, con un acumulado de 840 casos y 74 muertes por COVID-19.